В Одессе появится новый Петропавловский храм УПЦ

Главное: В Одессе на территории жилищного комплекса «Седьмое небо» появится новый храм Украинской Православной Церкви в честь первоверховных апостолов Петра и Павла.

«Храм это частичка рая на земле, храм Божий это милость Божия. Это место встречи с Богом и друг с другом. Это место молитвы, сюда люди тянутся в скорбях и испытаниях для того, чтобы умилостивить Бога, попросить прощения, исправить свою жизнь, стать чище и добрее, и получить благословение Божие на все доброе и светлое, которое так необходимо каждому из нас», — отметил митрополит Агафангел.

Владыка также освятил крест, который установили на месте будущего престола.