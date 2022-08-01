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Новости > В Одессе появится новый Петропавловский храм УПЦ

В Одессе появится новый Петропавловский храм УПЦ

Александра Кудрявцева
01.08.22 15:40
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В Одессе появится новый Петропавловский храм УПЦ
Главное: В Одессе на территории жилищного комплекса «Седьмое небо» появится новый храм Украинской Православной Церкви в честь первоверховных апостолов Петра и Павла.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, закладку камня в основание будущего нового храма совершил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.
 
«Храм это частичка рая на земле, храм Божий это милость Божия. Это место встречи с Богом и друг с другом. Это место молитвы, сюда люди тянутся в скорбях и испытаниях для того, чтобы умилостивить Бога, попросить прощения, исправить свою жизнь, стать чище и добрее, и получить благословение Божие на все доброе и светлое, которое так необходимо каждому из нас», — отметил митрополит Агафангел.
 
Владыка также освятил крест, который установили на месте будущего престола.
 
В тему: На Закарпатье освятили новый престол в обновленном храме УПЦ.
 

Тэги: Одесса, УПЦ

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