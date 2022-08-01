В Украине дешевеет топливо на АЗС

Главное: На украинских АЗС дешевеет топливо. Больше всего подешевело дизельное топливо.

Детали: Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 1 августа 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подешевел еще на 25 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,11 гривен за литр (-0,38 гривен), на дизельное топливо — 54,75 гривен за литр (-0,67 гривен), на автогаз — 28,97 гривен за литр (-0,25 гривен).

Розничные цены в Украине:

В тему: В НБУ прогнозируют дальнейший рост цен на бензин.