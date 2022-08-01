Угроза войны для крымчан становится реальностью, — ГУР

Главное: Угроза переноса войны на территорию оккупированного полуострова для крымчан становится реальностью. Общественные настроения жителей Крыма уже меняются.

Детали: В Главном управлении разведки Минобороны видят смены настроений среди населения в оккупированном Крыму, жители начинают понимать, что угроза войны на территории полуострова становится реальностью, сказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью Крым.Реалии.

По его словам, общественные настроения жителей Крыма отслеживаются.

«Скажу одно: во-первых, они изменились, изменились у тех людей, которые имеют родственников на территории нашего государства — будь то Киев или Харьков, родственников на оккупированных территориях, где были просто уничтожены села и города. И второе — это те родственники, где братья, сыновья, родители погибли... Угроза переноса войны на территорию Крыма для них это уже становится реальностью», — рассказал Скибицкий.

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