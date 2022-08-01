Украинцев предупредили об опасных мобильных приложениях, разработанных спецслужбами РФ

Главное: В сети распространяются мобильные приложения, разработанные спецслужбами РФ. Украинцев призвали не пользоваться приложениями, где необходимо фотографировать местность, делиться геолокацией и наносить «рисунки» на асфальте.

Детали: Россия ведет разведку через мобильные приложения, поэтому украинцев предупредили об опасности и призвали быть осторожными в интернете. Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Telegram.

Киберполиция отмечает, что в сети распространяются мобильные приложения, разработанные спецслужбами РФ. Оккупанты в форме игры пытаются узнать от украинцев информацию об инфраструктуре, расположении позиций военных и склоняют к сотрудничеству.

Украинцев призвали не пользоваться приложениями, где необходимо фотографировать местность, делиться геолокацией и наносить «рисунки» на асфальте.

Для безопасного пользования рекомендуется:

— загружать приложения только из официальных источников — App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery и др;

— проверить все доступные данные, такие как информация о разработчиках, доступы, которые приложение требует при установке, отзывы пользователей.

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