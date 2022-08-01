У покинувшего Россию Чубайса внезапно начали отниматься руки и ноги

Главное: Анатолий Чубайс госпитализирован с синдромом Гийена Барре, вызывающим потерю контроля над конечностями. После начала войны в Украине он покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из России.

Детали: Бывший высокопоставленный российский чиновник Анатолий Чубайс, покинувший последнюю официальную должность и страну в марте нынешнего года, госпитализирован с синдромом Гийена Барре, вызывающим потерю контроля над конечностями, сообщили источники в его окружении, пишет BBC.

Первой о болезни Чубайса сообщила российская телеведущая Ксения Собчак . По ее данным, Чубайс находился в реанимации.

По словам Собчак, Чубайсу «стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги».

«Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом — синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», — цитирует Собчак сообщение самого Чубайса. В какой стране сейчас находится Чубайс, не уточнялось. В начале марта сообщалось, что его видели в Турции.

Позже информацию о госпитализации Чубайса подтвердило российское пропагандистское госагентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в его окружении. По его словам, состояние Чубайса в воскресенье улучшилось после оказания лечения.

Синдром Гийена-Барре — редкое заболевание, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. В тяжелых случаях это может приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц. У 20-30% людей поражается грудная мускулатура, что затрудняет дыхание.

Этот синдром может поражать людей в любом возрасте, но чаще всего он встречается у взрослых людей и у мужчин. Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома.

В тему: В марте 2022 года Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из России. Как рассказывали источники Bloomberg, Чубайс ушел в отставку и покинул страну, сославшись на несогласие с войной президента Владимира Путина в Украине. Сам он, однако, никаких публичных заявлений, ни на эту, ни на другие темы, после отставки не делал.