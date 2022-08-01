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Новости > Корейский производитель смартфонов придумал хитрую функцию

Корейский производитель смартфонов придумал хитрую функцию

Александр Панько
01.08.22 13:34
78
Корейский производитель смартфонов придумал хитрую функцию

Главное: Samsung придумал «защитную» функцию для смартфонов. Она нужна, когда владелец отдает аппарат в сервисный центр.

Детали: Корейская компания Samsung придумала интересную функцию защиты для своих смартфонов. Она приходится, когда владелец «трубки» отдает его в сервисный центр.

Поясняется, что режим ремонта можно активировать в настройках смартфонов.

Эксперты говорят, что пользователь устройства может передать девайс в частный сервисный центр и не бояться за сохранность данных: контактов, сообщений, фотографий и прочего.

Подчеркивается, что в режиме ремонта аппарат будет заблокирован.

Информируется, что, после того как потребитель активирует данный режим, смартфон перейдет в режим восстановления.

Сообщается, что в этом случае включить девайс и получить доступ к данным будет невозможно.

Разъясняется, что после возврата смартфона владельцу тот сможет ввести цифровой пароль и вернуть доступ.

Ожидается, что такая функция появится на гаджетах серии Galaxy S22 и в будущем может быть добавлена в программное обеспечение (других аппаратов бренда.

В тему: Apple готовит своим пользователям не очень приятный сюрприз.

Тэги: мир, Samsung, смартфон, технологии

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