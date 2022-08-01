В правилах работы общественного транспорта Киева произошли важные изменения

Главное: В Киеве меняются правила работы общественного транспорта. Он не будет ходить во время воздушной тревоги.

Детали: Во время воздушной тревоги в Киеве не будет работать общественный транспорт. Об этом сообщает КГГА.

В мэрии говорят: «Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с «Правилами дорожного движения».

Отмечается, что пассажиры должны будут покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия.

Кроме этого информируется, что метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку наземными участками и закрывать работу станций открытого типа.

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