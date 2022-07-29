Американский боец UFC назвал немцев и россиян нацистами

Главное: Боец UFC Деррик Льюис раскритиковал немцев и россиян. Он назвал их нацистами.

Детали: 37-летний американский боец UFC Деррик Льюис (пятый номер в тяжелом весе) наехал на немцев и россиян. Произошло это перед боем против россиянина Сергея Павловича.

Поединок должен пройти в ночь на 31 июля в Далласе.

Боец сказал: «Я всегда думаю, что вопрос: «Как ты получил прозвище Черный Зверь»? является приманкой. Особенно когда его задают иностранцы. Потому что они автоматически думают о чем-то расистском. Я стараюсь особо не давать им пищу для подобных вещей. Люди из России, Германии и так далее – они уже рождаются со знаком свастики».

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