Скончалась легендарная актриса из «Матрицы»

Главное: Скончалась американская актриса Мэри Элис. Ей было 85 лет.

Детали: Американская актриса Мэри Элис скончалась в возрасте 85 лет. Об этом пишет издание Hollywood Reporter.

Зрителям она знакома ролью Пифии в фильме «Матрица: Революция».

Отмечается, что актриса скончалась в собственном доме в Нью-Йорке в минувшую среду.

За свою долгую карьеру она снялась в десятках фильмов.

В 1987-м Мэри Элис получила премию «Тони» в номинации «Лучшая женская роль второго плана в пьесе» за игру в пьесе Fences. В 1993 году-м она получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом телесериале за свою работу в сериале «Я улечу».

В 2000-м году ее включили в Зал славы американского театра.

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