ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке

Главное: ВРУ проголосовала за закон о приватизации, который легитимизирует анонимную распродажу страны по дешевке.

Детали: Верховная Рада проголосовала закон #7451 о приватизации, сообщил экс-спикер парламента, депутат Дмитрий Разумков. «За» проголосовало 233 депутата. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

«Приняли с правками, которыми фактически разрешена большая приватизация. Первая редакция предполагала запрет на большую приватизацию, то есть продажу крупных промышленных предприятий, во второй — это разрешено. В законе также появляется возможность продавать предприятия с дисконтом в 50 процентов. И ограничивается доступ информации о том, кто является участником аукциона. На фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны», — говорит Дмитрий Разумков.

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