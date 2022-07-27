В Харьков при поддержке УПЦ передали 10 автомобилей скорой помощи

Главное: В Харькове Украинская Православная Церковь передала медикам города 10 машин скорой помощи.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, автомобили были закуплены в ЕС Фондом Вадима Новинского и передаются в регионы, где идут боевые действия и где особенно важен транспорт для эвакуации раненых.

Кроме Харькова, автомобили для медиков доставили в Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Сумскую область, другие города Украины. Также машины поступили в Центр спасения жизни и в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова для формирования мобильных бригад.

«Это один из крупнейших гуманитарных проектов по обеспечению Украины медицинским транспортом после 24 февраля. Мы его реализуем совместно с Украинской Православной Церковью», — подчеркнул директор фонда Дмитрий Сергеев.

Мэр города Игорь Терехов назвал передачу 10 машин в Харьков знаковым событием для харьковчан. «Благодаря Церкви, благодаря усилиям меценатов мы получаем эти машины скорой помощи, которые будут работать, спасая жизнь не только харьковчан, а людей со всей Украины», — отметил мэр.

Цель Фонда — доставить в Украину не меньше 100 автомобилей, и на данный момент в страну завезен уже 81 автомобиль.

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