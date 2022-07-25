В Одесской, Нежинской, Полтавской и Белоцерковской епархиях УПЦ отпели военнослужащих ВСУ

Главное: В Одесской, Нежинской, Полтавской и Белоцерковской епархиях священники Украинской Православной Церкви совершили отпевание военнослужащих ВСУ.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

На Одесчине в селе Лощиновка Измаильского района простились с Евгением Качаем, который трагически погиб выполняя свой воинский долг под Зеленодольском Днепропетровской области. Отпевание воина Евгения возглавил викарий Одесской епархии архиепископ Болградский Сергий в сослужении духовенства Измаильского благочиния.

В Нежинской епархии УПЦ благочинный Коропского округа протоиерей Владимир Мысенко в сослужении духовенства благочиния совершил чин погребения воина Виктора Осовика.

«В июне защитнику исполнилось 45 лет. А уже 13 июля во время выполнения боевого задания в Донецкой области сержант Осовик получил серьезное ранение, потерял много крови. За жизнь мужчины боролись медики, но, к сожалению, 16 июля в госпитале города Днепра сердце воина остановилось», – говорится в сообщении епархии.

В Полтавской епархии УПЦ простились с 34-летней защитницей Украины старшим сержантом Ольгой Таран, погибшей 12 апреля во время минометного обстрела в Мариуполе. За почти 7 лет службы в ВСУ Ольга являлась фельдшером танкового батальона, фельдшером полевого узла связи, боевым медиком медицинской роты.

«За бесстрашие и героизм Ольга Таран Указом Президента Украины в апреле 2021 года награждена медалью «За спасенную жизнь», ранее – отличием Министерства обороны Украины «За образцовую службу», медалью «Ветеран войны» и отличием Президента Украины «За участие в антитеррористической операции»», – говорится в сообщении пресс-службы епархии. Похоронили защитницу в родном поселке Котельва.

В Успенском храме города Тетиев Белоцерковской епархии состоялось отпевание погибшего воина Сергея Сугака. Заупокойное богослужение возглавил настоятель храма, благочинный Тетиевского округа протоиерей Василий Волянюк в сослужении клириков благочиния.