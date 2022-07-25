Названа причина увольнения замсекретаря СНБО

Главное: Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров назвал причину увольнения заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко. Это решение объясняют состоянием его здоровья.

Детали: Заместитель главы СНБО Руслан Демченко уволен по состоянию здоровья, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет Интерфакс-Украина.

«Мы сейчас все работаем на грани наших возможностей. Большая физическая и моральная нагрузка. К сожалению, состояние здоровья господина Демченко не позволяет ему сейчас работать с такой нагрузкой», — сказал спикер ОП.

Никифоров заверил, что решение о кадровой смене Демченко принято исключительно ввиду состояния здоровья.

«Какие-либо упоминания о каких-либо слухах и сплетнях, безосновательные обвинения здесь неуместны», — добавил он.

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