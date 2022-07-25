На место Венедиктовой претендует Олег Кипер. Его подозревают в неуставных отношениях с подчиненными и страсти к модным брендам, - СМИ

После отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой наиболее вероятным кандидатом для замены является прокурор Киева Олег Кипер, сообщают источники «Досье».

Издание также сообщает: «Его (Олег Кипер, — ред) назначили на эту должность 27 июля 2020 года. Что примечательно, Олег Кипер при президенте Петре Порошенко не имел права работать в органах прокуратуры, поскольку попал под закон о люстрации.

Однако 11 сентября 2019 года окружной Суд Киева решил, что люстрация была безосновательно применена к Киперу, так как не доказана его причастность к узурпации власти президентом Виктором Януковичем. Суд постановил немедленно восстановить Кипера в должности старшего прокурора Главного управления надзора в уголовном производстве Генеральной прокуратуры и выплатить ему 805 тыс. гривен зарплаты за вынужденный прогул.

Среди наиболее громких скандалов, связанных с именем Кипера, нельзя не упомянуть пусть и давнее, но тем не менее весьма важное дело. Еще в апреле 2020 года журналист Андрей Коваленко сообщил о том, что Олег Кипер в 2010 году на своем автомобиле сбил насмерть ребенка на трассе «Киев-Одесса».

Олег Александрович Кипер, руководитель Киевской городской прокуратуры, является также фигурантом восьми санкционных списков, связанный с войной РФ против нашей страны, а его декларация пестрит швейцарскими часами, миллионными сбережениями и недвижимостью в Киеве, Ивано-Франковской области и России. Причём, согласно декларации Кипера, его супруга является гражданской РФ.

Что интересно, любовь к роскошной жизни распространяется не только на семью Олега Кипера. Регулярными дорогими подарками от главного прокурора Киева бахвалится и его заместитель Мария Вдовиченко, которую, как рассказывают наши источники в прокуратуре, с шефом связывают «трепетные» рабочие отношения. Так, их неоднократно видели в люксовом киевском магазине Isaia Nopoli по улице Владимирская — на совместном шоппинге. Трогательная пара коллег не стесняется появляться на рабочем месте в костюмах одного бренда, а иногда и одинаковых оттенков, козыряя роскошью и приятными совпадениями в выборе делового дресс-кода.

По информации наших источников, «по любви» Мария Вдовиченко решает большинство рабочих вопросов. Кроме Олега Кипера, она нежно общается с Дмитрием Тишликом — первым заместителем главы Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Вдовиченко работает в органах прокуратуры с 2012 года. Нынешнюю должность занимает с сентября 2020 года, а ее декларация пестрит квартирами и машинами неизвестных людей, которые почему-то отдали свое имущество прокурору в бесплатное пользование.

Так, с мая 2019 г. Вдовиченко бесплатно проживает в доме площадью 80 кв. м в селе Крюковщина Киево-Святошинского района. Дом и земельный участок оформлены на Сергея Левандовского. Ранее этот же человек предоставил семье прокурора в бесплатное пользование внедорожник Range Rover Evoque. В 2016 году в распоряжении семьи прокурора появилась квартира в Киеве площадью 90,5 кв. м. В декларации отмечено, что ее за $29,6 тыс. купила пенсионерка Галина Вдовиченко — бабушка тогдашнего мужа Марии Вдовиченко Алексея".