Украина получит от НАТО сотни комплексов против БПЛА

Главное: НАТО передаст Украине сотни комплексов против беспилотников. Также в пакете помощи будут средства защищенной связи, горючее, медикаменты и защитные жилеты, оборудование для защиты от мин, химических и биологических угроз.

Детали: В НАТО анонсировали передачу Украине сотни переносных комплексов для противодействия беспилотникам. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Kurir, которое было опубликовано в понедельник, 25 июля.

«НАТО предоставит комплексный пакет помощи, включая средства защищенной связи, горючее, медикаменты и защитные жилеты, оборудование для защиты от мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных противобеспилотных комплексов», — сказал Столтенберг.

Он также отметил, что в долгосрочной перспективе альянс поможет Украине перейти от техники советских времен к современной технике НАТО, улучшить оперативную совместимость и еще больше укрепить украинские институты обороны и безопасности.

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