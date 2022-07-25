На Львовщине отменят классы с русским языком обучения

Главное: В школах Львовской области отменят классы с русским языком обучения. Еще в прошлом учебном году во Львовской области были третьи и четвертые классы с русским языком обучения в трех школах.

Детали: Власти Львовской области приняли решение отменить классы с русским языком обучения в школах. Об этом сообщил советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радык в понедельник, 25 июля.

«Были еще в прошлом году третьи, четвертые классы в трех школах. Такова информация из Департамента образования и науки Львовской областной военной администрации», — рассказал он.

По словам Радыка, точные данные будут известны до 5 сентября, когда все субъекты представят отчетность в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

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