В Минобороны рассказали, сколько складов уничтожили ВСУ с помощью HIMARS

Главное: С помощью американских систем HIMARS украинские военные ликвидировали полсотни российских складов с боеприпасами. Такие данные озвучил министр обороны Украины Алексей Резников.

Детали: ВСУ уничтожили уже 50 российских складов боеприпасов с помощью поставленных США реактивных систем HIMARS. Об этом в понедельник, 25 июля, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Reuters.

«Это обрывает их (российские) логистические цепочки и лишает их возможности вести активные боевые действия и накрывать наши вооруженные силы сильным артиллерийским обстрелом», — цитирует агентство слова Резникова в эфире одного из телеканалов.

Отмечается, что российская сторона эту информацию не комментирует.

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