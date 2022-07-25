Во Франции вводят весьма необычные штрафы

Главное: Во Франции вводят необычные штрафы для бизнеса. Связаны они с экономией электроэнергии.

Детали: В борьбе за экономию электроэнергии во Франции вводят необычные штрафы. Об этом сообщает ВВС.

Так, информируется, что владельцев магазинов заставят держать двери закрытыми при работающей климатической системе, а также ограничат время работы неоновой рекламы.

Как рассказал министр экологических преобразований Аньес Панье-Рюнаше, новые правила, уже введенные в некоторых регионах, в ближайшее время станут обязательными по всей стране.

Информируется, что световая реклама должна быть выключена с часу ночи до шести утра вне зависимости от размера города.

Отмечается, что за нарушение правил о неоновых вывесках и открытых дверях предусмотрен штраф до 750 евро.

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