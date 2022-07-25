Сооснователь Google разводится с женой после ее измены с Маском

Главное: Жена сооснователя Google Сергея Брина Николь Шэнэхен изменила ему с Илоном Маском. Тот подал на развод.

Детали: В США вспыхнул громкий скандал. 37-летняя жена 48-летнего сооснователя Google Сергея Брина Николь Шэнэхен изменила ему с главой компаний SpaceX и Tesla 51-летним Илоном Маском. Как пишет издание The Wall Street Journal, тот подал на развод.

Пикантность ситуации заключается и в том, что Сергей Брин и Илон Маск являются друзьями.

Отметим, что он женился на Николь Шэнэхен в 2018-м году.

В публикации сказано, что интрижка девушки с Илоном Маском началась в начале декабря 2021-го года, после встречи на фестивале искусств Art Basel в Майами.

Подчеркивается, что на тот момент Сергей Брин и его супруга расстались, но продолжали жить вместе, а уже в январе тот подал на развод, сославшись на непримиримые разногласия.

Сообщается, что Илон Маск уже якобы извинился перед Сергеем Брином за свои действия.

Он также прокомментировал слухи об измене и отрицал их.

Илон Маск говорил после якобы случившегося инцидента: «Это полный бред. Мы с Сергеем друзья и были прошлой ночью вместе на вечеринке. Я видел Николь лишь дважды за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического».

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