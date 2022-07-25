Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 39,7 тысяч солдат

Главное: Россия потеряла в войне 39,7 тысяч солдат. Уничтожено 1 730 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 25 июля.

Сообщается, что погибли уже 39,7 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 1 730 танков, 3 950 боевых бронированных машин, 876 артиллерийских систем, 257 реактивных систем залпового огня, 116 средств ПВО, 222 самолета, 188 вертолетов, 719 БПЛА оперативно-тактического уровня, 174 крылатые ракеты, 15 кораблей/катеров, 2 832 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 73 единиц специальной техники.

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