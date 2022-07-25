Россиянин умер… после укуса свиньи

Главное: В России человек скончался после того, как его укусила свинья. Инцидент произошел в Иркутской области.

Детали: В Иркутской области России на мужчину напали свиньи, после чего он умер. Инцидент произошел в поселке Тельма.

Как сообщают местные правоохранители, животные находились на самовыпасе и забрели к мужчине на участок.

Россиянин попытался прогнать свиней, однако одна из них укусила его за ногу.

В результате он умер в больнице от потери крови.

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