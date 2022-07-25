Стало известно, сколько украинцев потеряли жилье из-за войны

Главное: Война в Украине привела к разрушению домов. Почти 800 тысяч человек остались без жилья.

Детали: В Украине продолжается война. Почти 800 тысяч людей остались без жилья, рассказала вице-премьер - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Чиновник заявила, что сейчас власть пытается решить данный вопрос в максимально сжатые сроки, например, строит модульное жилье.

Впрочем, по ее словам, модульные городки не могут быть панацеей, так как часть тех, кому негде жить, не хотят поселяться в такие конструкции.

Она признала, что удовлетворить потребности в жилье в этом году не будет возможно.

Отмечается: «То, что жилья в этом году не будет построено в достаточном количестве, нужно уж говорить. То, что люди будут перемещаться и отопительный сезон будет трудным, это действительно тоже правда».

Ирина Верещук добавила: «То, что мы занимаемся, к примеру, жильем, утеплением, реконструкцией, заменой котлов, делаем все, чтобы переместившимся людям было где жить и где перезимовать, это тоже факт».

Резюмируется, что еще около полумиллиона человек в осенний период переместится с востока на запад, что будет дополнительной нагрузкой к уже выехавшим ранее.

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