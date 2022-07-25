Китаю предрекли сокращение населения

Главное: Население Китая будет сокращаться. Уже в ближайшее время.

Детали: Китай ждет сокращение населения. Уже до 2025-го года, пишет Reuters.

В публикации сказано, что основные причины этого – высокая стоимость недвижимости и давление на людей на работе.

Отмечается, что данные о рождаемости показали, что естественный прирост жителей в 2021-м году было самым низким за последние десятилетия в нескольких провинциях.

Например, количество новорожденных в центральной провинции Хунань упало ниже пятисот тысяч человек впервые почти за шестьдесят лет.

Кроме этого информируется, что в китайском законодательстве в прошлом году, позволяющее женщинам иметь троих детей, пока не изменило демографическую тенденцию в стране.

Резюмируется, что многие китайцы считают, что это изменение произошло слишком поздно, а у женщин в Китае недостаточно гарантий трудоустройства после рождения ребенка.

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