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Новости > В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют день памяти преподобного Антония - основателя обители

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют день памяти преподобного Антония - основателя обители

Александра Кудрявцева
23.07.22 13:24
83
В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют день памяти преподобного Антония - основателя обители
Главное: В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют день памяти преподобного Антония Печерского — основателя святой обители.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, праздничное богослужение в Успенском соборе лавры возглавил Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий.
 
Блаженнейшему сослужили архиереи Украинской Православной Церкви, столичное духовенство и братия Киево-Печерской обители в священном сане.
 
К многочисленным паломникам и прихожанам Киево-Печерской обители со словом проповеди обратился управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
 
 
«Благодаря преподобному Антонию и всем, кто разделял его убеждения на протяжении веков, создавалось наше национальное мировоззрение. Главной ценностью было желание быть со Христом, чтобы „в разум истины прийти“. Стремление к святости стало чертой нашего национального характера», — отметил владыка.
 
Управделами УПЦ призвал всех молиться преподобному Антонию, «чтобы он дал силы, веру, дерзновение жить и достигнуть вечности и Царства Христового».
 
 
Предстоятель УПЦ поздравил митрополита Антония с Днем небесного покровителя.
 
«Вы совершаете служение, которое выходит за рамки обители, которое обнимает всю церковную жизнь. В служении такого масштаба трудно быть подобным своему небесному покровителю, который провел свою жизнь в пещере. Основное, чем Вы являетесь похожим на свого небесного покровителя — это страх Божий, вера глубокая и смиренное исполнение своих церковных послушаний», — сказал Блаженнейший.
 
«Желаем чтобы молитвами преподобного Антония Господь умножал свои милости над Вами, чтобы Ваше служение приносило Вам духовную радость, чтобы оно всегда было полезным и всегда спасительным для Вас и для тех, кто окружает Вас», — пожелал митрополит Онуфрий владыке.
 
 
После литургии архиереи, духовенство и верующие прошли крестным ходом к Ближним (Антониевым) пещерам, где состоялся молебен с молитвой преподобному Антоний Печерскому.
 
Вчера, накануне дня памяти преподобного Антония Печерского, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Успенском соборе.
 
 
*** Преподобный Антоний Киево-Печерский родился в 983 году в городе Любече, недалеко от Чернигова. Преподобный Антоний удостоился принять монашество на Святой Горе Афон. Там он получил от игумена наставление вернуться на Родину и совершать свой монашеский подвиг. Вместе с этим благословением будущий основатель Киево-Печерского монастыря получил от игумена пророчество: «Пусть будет на тебе благословение Святой Афонской Горы, от тебя возникнет много иноков». Преподобный создал первый монастырь — Киево-Печерскую обитель и был прославлен Церковью как начальник всех монахов на Руси.
 
 
 
 
Фото: Оксана Маматова специально для Центр информации УПЦ
 
В тему: Сегодня управделами УПЦ митрополит Антоний празднует день Тезоименитства.
 
 
 

Тэги: Киево-Печерская Лавра, УПЦ

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