Жизнь во Христе — это всегда победа: Управделами УПЦ о Церкви, вере и служении Богу

Главное: Православная Церковь чтит память преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерского монастыря.

Деталі: В этот день управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) празднует день небесного покровителя. Имя в честь преподобного Антония Печерского владыка получил во время монашеского пострига в 1994 году, до последнего момента не зная, кто из святых станет его небесным покровителем.

Центр информации УПЦ собрал цитаты из проповедей владыки Антония о Церкви, любви, доверии и служении Богу, в которых раскрываются духовные истины.

ЦЕРКОВЬ

«Преданность вере и Церкви Христовой — залог нашего спасения».

«Задание Церкви — привести людей к Богу. Если люди ошибаются и не различают границ между добром и злом, то мы, как пастыри, должны сделать все возможное, чтобы помочь им победить это греховное состояние».

«У Церкви, помимо благотворительности, есть более важная цель, к которой привести человека может только Она. Церковь призвана заботиться о бессмертной душе».

«Церковь — это двусоставный организм, который существует в пространстве-времени нашего земного существования и одновременно — в вечности, в реалиях Небесных. Подходить к ней с точки зрения грешных мирских категорий — значит, не видеть сути».

«Церковь не институт морального удовлетворения изменчивых масс. Слово Церкви — это не слово угождения кому бы то ни было. Слово Церкви — это проповедь о Христе Спасителе. Слово Церкви — это молитва. Слово Церкви — это утешение страждущих».

ЛЮБОВЬ

«Любовь — единственный путь к бессмертию для живых и усопших».

«Любовь Божия настолько велика к нам, что она способна ограничить себя: если человек не хочет жить с Богом, он получает такую возможность и в жизни земной, и в жизни вечной».

«Люди никогда не смогут изменить к лучшему свою жизнь через ненависть, злость и осуждение. Мы меняемся к лучшему только через прощение и любовь».

«Только любя ближнего и смиряясь перед Богом человек может увидеть в своей жизни Творца и рассчитывать на Его милосердие».

ДОВЕРИЕ

«Нужно так же верить Господу, как Он верит человеку».

«Абсолютная преданность Богу — цель, к которой нужно идти всю свою жизнь».

«Мы — малые дети, и наше дело доверять Отцу Небесному. Доверять во всем, что с нами происходит. Доверять Его благому Промыслу о нас. Верить в то, что мы не оставлены и не забыты».

«Опираясь на Господа, полностью доверяя Ему, мы в каждый момент жизни получаем нужную нам помощь и поддержку через знакомых и незнакомых людей, через близких и далеких, через невероятное стечение обстоятельств, через невообразимые и непредвиденные события и ситуации».

«Какие бы события ни смущали душу, мы всегда и во всем должны доверять Господу и молиться Ему, бороться с унынием, маловерием, собственными грехами, чтобы очиститься от зла, избавиться от всего суетного и сиюминутного, соединиться с Господом нашим. Смирение, терпение, надежда, вера и любовь».

СЛУЖЕНИЕ БОГУ

«Жизнь во Христе — это всегда победа и противостояние, радость и любовь, вера и надежда».

«Святые есть и среди нас. Это, в том числе, те люди, которые не изменяют христианским принципам, преодолевают естественный страх, остаются верными Церкви Христовой несмотря ни на что, верят в то, что они проповедуют».

«Служение Господу — в осознанном прохождении всех выпавших на нашу долю испытаний, в принятии личной Голгофы, в сохранении верности Христу до конца».

«Наша реальность — это жизнь во Христе. Господь — центр и смысл жизни. С Ним ничего не страшно, всё преодолимо».

«Мы не оставлены на произволение судьбы, не брошены, а находимся в надежных руках самого Господа и имеем помощниками всех святых нашей Церкви».

«Лучшим доказательством нашей веры будут конкретные добрые дела. В этом и заключается следование слову Спасителя».

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