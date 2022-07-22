В НБУ рассказали, что будет с ценами в Украине

Главное: Корректировка фиксированного курса на 25% не означает равнозначного роста цен. В НБУ уверяют, что это решение будет иметь лишь ограниченное влияние на инфляцию.

Детали: Решение Национального банка повысить официальный курс на 25% до 36,57 гривен за доллар будет иметь лишь ограниченное влияние на инфляцию. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в пятницу, 22 июля.

«Это решение будет иметь лишь ограниченное влияние на инфляцию — около 2-3 процентных пунктов к годовым темпам роста цен. Из них 0,6-0,8 п.п. из них составят прямые и вторичные эффекты от повышения цен на топливо. Влияние изменения уровня фиксации курса на инфляцию уже учтено в новом прогнозе Национального банка», — говорится в сообщении.

Утверждается, что корректировка фиксированного курса на 25% не означает равнозначного роста цен. В Нацбанке напомнили, что в основе нынешнего роста потребительских цен прежде всего лежит не курсовой фактор, а другие причины.

«Это высокие мировые цены, рекордная инфляция в мире и последствия войны. Среди них: нарушение цепей поставки, меньшее предложение отдельных товаров, большие производственные затраты бизнеса, физическое разрушение производственных мощностей и инфраструктуры и временная оккупация отдельных территорий нашей страны», — поясняет регулятор.

Кроме того, курс на уровне 29,25 гривен за доллар из-за изменения внутренней и внешней ситуации со времени его введения постепенно терял роль якоря в экономике.

«Это означает, что в цену импортируемых товаров еще до изменения уровня фиксации официального курса уже закладывался более высокий курс гривны к доллару США. Кроме того, часть импорта закупалась за счет наличной валюты, курс на которую также был выше официального», — считают в НБУ

Кроме того, в условиях низкого потребительского спроса из-за вызванного войной падения доходов населения импортеры и торговцы лишь частично могут перенести на цены рост себестоимости импортируемых товаров.

«Вместо этого они будут вынуждены корректировать свою собственную маржу», — убеждены в Нацбанке.

Подчеркивается, что в корзине потребительской инфляции вес импортируемых товаров составляет около трети.

«Даже для этих товаров ценообразование не полностью обуславливается обменным курсом. В то же время ценообразование товаров и услуг отечественного производства значительно меньше зависит от курсового фактора», — резюмировали в НБУ.

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