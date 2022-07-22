На украинских АЗС резко подорожало топливо

Главное: За сутки рост цен на некоторых автозаправках Украины составил от 1 гривны до 6 гривен за литр топлива. Так сети отреагировали на повышение курса доллара.

Детали: Некоторые сети АЗС уже отреагировали ростом цен на топливо после решения Нацбанка повысить официальный курс на 25% до 36,57 гривен за доллар. В то же время крупнейшие сети пока не подняли цены, сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95 в пятницу, 22 июля.

В частности, рост цены зафиксирован в сети Prime (35 действующих АЗС). Там бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества подорожал на 4 грн и теперь стоит 52 грн/л, на дизельное топливо цена выросла на 2 грн/л, до 55,00 грн/л.

На 5,5 и 6,5 грн/л, до 55 и 59 грн/л, подорожали бензин и ДТ соответственно в ровенской сети Олас (10 АЗС).

В сети Катрал (9 АЗС) цена на бензин выросла до 60,99 грн/л (+6 грн/л), на ДТ — до 58,99 грн/л (+3,99 грн/л).

На 4 грн/л, до 57,90 грн/л, подняла цену на дизельное топливо Chipo (56 АЗС).

Кроме того, на 1-2 грн/л в сторону увеличения откорректировали цены Mango (26 АЗС) и Рур груп (8 АЗС).

В тему: НБУ поднял официальный курс до 36,56 гривен за доллар.