Главное: Долгое время коллаборационные власти Мариуполя продолжали отрицать, что в городе распространяются инфекционные заболевания. Но теперь даже на своем пропагандистском ТВ они признают правду.

Детали: Россияне наконец-то признали вспышку инфекционных заболеваний в Мариуполе. После медицинских консультаций в городе обнаружили детей и взрослых с инфекциями. Об этом свидетельствует опубликованное пресс-службой Мариупольского городского совета видео, на которой об эпидемической ситуации в городе рассказывает депутат Госдумы РФ Дмирий Хубезов.

«Долгое время коллаборационные власти продолжали отрицать, что в городе распространяются инфекционные заболевания. Но теперь даже на своем пропагандистском ТВ признают правду, потому что уже невозможно умалчивать о очевидном», — говорится в сообщении мэрии Мариуполя.

Врач Александр Лазаренко, до оккупации Мариуполя возглавлявший поликлинику № 3, говорит, что летом всегда наблюдается увеличение количества инфекционных заболеваний, особенно острых кишечных инфекций, и это обычная ситуация для разных регионов каждый год.

«Но до войны у нас были полноценная медицинская помощь и контроль. Сейчас в городе отсутствуют гигиенические средства, качественная питьевая вода. Еще добавляется отсутствие своевременной, профессиональной медицинской помощи. В результате инфекционные заболевания активно распространяются. Я не исключаю, что уже есть случаи заболевания холерой. В то время как за последние пять лет в городе не было ни одного подобного случая. Это может привести к большому количеству летальных исходов среди мирных жителей», — говорит Лазаренко.

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