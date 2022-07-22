Украина подписала с Турцией и ООН соглашение об экспорте зерна

Главное: Киев согласовал вывоз пшеницы на уровне документов лишь с Турцией и ООН. Никаких прямых соглашений со страной-агрессором не заключалось. Москва тоже подпишет аналогичный документ с Анкарой и Организацией Объединенных Наций.

Детали: Украина, Турция и Организация объединенных наций (ООН) в пятницу, 21 июля, подписали соглашение об экспорте зерна. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины на своей странице в Facebook.

Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутеррешем.

Украина продолжит полностью контролировать порты Одесса, Черноморск и Южный.

Соглашение предусматривает, что нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые осуществляют экспорт зерна, а также связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк ранее подчеркнул, что Украина не подписывает с Россией никаких договоров. Киев заключает договор лишь с Анкарой и ООН. Это значит, что Россия точно так же подпишет аналогичный документ лишь с представителями ООН и Турции.

В тему: Стали известны подробности сделки по вывозу украинского зерна.