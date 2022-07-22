В Херсоне прогремел мощный взрыв, от которого затряслись дома

Главное: Во временно оккупированном Херсоне прогремел мощный взрыв. Его происхождение выясняется.

Детали: В Херсоне прогремел мощный взрыв в районе Зимовщика. Местные жители говорят, что от взрыва затряслись дома. Об этом сообщает местный портал «Мост».

Происхождение взрыва выясняется. Однако, по информации СМИ, он мог произойти в карьере возле Нефтезавода.

Местные Telegram-каналы уже опубликовали фото с места взрыва. На нем видно, что дым был оранжевого цвета.

В то же время нардеп Алексей Гончаренко сообщает, что взрыв был возле магазина «Эпицентр». Там, по его словам, было много вражеской техники и боеприпасов.

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