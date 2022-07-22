На Ровенщине почтили чудотворную икону Богородицы, по молитвам к которой исцеляются от холеры и бесплодия

Главное: В Ровенской области в Дерманском Свято-Троицком женском монастыре почтили образ Божьей Матери, который 150 лет назад спас людей от холеры.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, на святыне есть информация о том, что икона Божией Матери спасала села Здолбуновщины от холеры и по молитвам к ней произошло исцеление от слепоты.

«Надпись датируется 1872 годом, это означает, что в этом году мы отмечаем 150-летний юбилей этого события, — рассказывает игуменья Вероника (Зошук), настоятельница Свято — Троицкого женского монастыря в Дермане. — Точная дата происхождения иконы неизвестна. Наша Казанская Божья Матерь действительно проявляет свою милость к тем, кто к ней молитвенно обращается, по молитвам получает исцеление от различных недугов».

Матушка Вероника рассказала о чуде, которое явила Матерь Божья.

«Приехали паломники, супружеская пара, долгое время не имевшая детей, они ко мне обратились, а я их к чудотворному образу подвела. Они помолились, а спустя почти два года с ребенком на руках приехали поблагодарить Богородицу. Женщина рассказала, что тогда, у иконы, просила девочку, Матерь Божья помогла», — поделилась настоятельница.

В обители убеждены, что сильная вера, молитва перед святым образом Казанской Божьей Матери может и теперь помочь Украине преодолеть войну и достичь мира.

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