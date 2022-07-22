Российских отказников грозятся отправить в концлагерь в «ЛНР», — перехват разговора

Главное: Многие российские военные отказываются воевать и хотят вернуться в Россию. Солдат, которые отказываются, угрожают отправить в концлагерь в так называемую «ЛНР».

Детали: Среди российских подразделений процветает анархия и коррупция, поэтому многие отказываются воевать и хотят вернуться в Россию. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказал жене, что солдат, которые отказываются, угрожают отправить в концлагерь в так называемую «ЛНР».

По его словам, многие военные ничего не делают, «гонят самогонку» и пьянствуют. В подразделениях процветает анархия и коррупция.

В то же время оккупанты несут значительные потери. В частности, в результате атаки БПЛА девять военнослужащих ранены, командир погиб. Но оккупант заявил, что он «на своем месте».

«Пока такого не произошло, чтобы отказываться. Ну да, стреляют, убивают, ранят и так далее. Не знаю, как это объяснить, но меня еще ощущение не покинуло, что я здесь на своем месте», — заявил российский солдат.

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