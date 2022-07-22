В СНБО рассказали, какой город россияне бомбили чаще всего

Главное: С начала войны враг нанес по Изюму 476 ракетных ударов (больше всего в Украине), уничтожив его до основания. На втором месте находится Мариуполь, на третьем — Николаев.

Детали: С начала полномасштабной войны российские войска чаще всего били по Изюму Харьковской области. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«Больше всего ракетных атак у нас было на город Изюм. Мы видим, что 476 ракетных ударов было по Изюму, а Мариуполь находится на втором месте, дальше Николаев», — сказал Данилов.

Стоит отметить, что Изюм был оккупирован российскими войсками в начале апреля. Бои за Изюмский район продолжаются по сей день.

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 39 тысяч солдат.