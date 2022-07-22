WhatsApp запустил крайне важную функцию для своих пользователей

Главное: Важную функцию запустил WhatsApp. Это кроссплатформенная передача чатов между iOS и Android.

Детали: Мессенджер WhatsApp запустил важную функцию. Речь идет о кроссплатформенной передачи чатов между iOS и Android.

Отмечается, что она сейчас пока доступна при переходе с Android-устройства на iPhone.

Так, для этого пользователю требуется установить специальный софт, обновить ПО на обоих смартфонах до последней версии и использовать тот же номер телефона, на который была зарегистрирована учетка WhatsApp на старом устройстве.

Сообщается, что таким способом можно передать информацию об учетной записи, фотографию профиля, индивидуальные и групповые чаты, историю чатов, медиа-файлы и настройки мессенджера.

При этом уточняется, что историю вызовов WhatsApp или платежные сообщения импортировать нельзя.

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