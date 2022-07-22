Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 39 тысяч солдат

Главное: В Украине погибли 39 тысяч российских солдат. Уничтожено 3 920 боевых бронированных машин.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ сообщил о потерях россиян на пятницу, 22 июля.

Погибли уже 39 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 1 704 танка, 3 920 боевых бронированных машин, 863 артиллерийские системы, 251 реактивная система залпового огня, 113 средств ПВО, 221 самолет, 188 вертолетов, 713 БПЛА оперативно-тактического уровня, 167 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 2 803 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 72 единицы специальной техники.

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