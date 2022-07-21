НБУ поднял официальный курс до 36,56 гривен за доллар

Главное: Нацбанк осуществил разовую коррекцию официального курса доллара и зафиксировал его на уровне 36,5686 гривны. При этом кое-где в киевских обменниках курс достигает 40 гривен.

Детали: Национальный банк Украины 21 июля скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 гривны за доллар. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения, а также поддержать устойчивость экономики в условиях войны.

При этом НБУ продолжит фиксировать официальный курс гривны к доллару.

«Фиксация курса гривны на уровне 29,25 гривны за один доллар США в начале войны помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы. Механизм фиксации курса является стабилизатором экономики в текущих условиях. Война длится уже почти пять месяцев, в течение которых произошли существенные изменения в нашей и мировой экономике. В таких условиях официальный курс гривны на уровне 24 февраля уже не соответствует реалиям», — пояснил регулятор.

При этом в некоторых обменных пунктах Киева курс достигает 40 гривен.

В тему: Доллар впервые за 20 лет стал дороже евро.