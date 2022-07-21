В Пентагоне дали прогноз по продолжительности войны в Украине

Главное: В Пентагоне спрогнозировали будущее войны России против Украины. По словам председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли, война может серьезно затянуться.

Детали: Война России против Украины имеет большие шансы остаться в будущем затяжным конфликтом. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщает пресс-служба Пентагона.

«Сегодня уже 147-й день со дня российского вторжения в Украину, незаконного и неспровоцированного, крупномасштабного, сильный против слабого. Эта борьба, скорее всего, останется затяжным конфликтом», — отметил Милли, выступая в Пентагоне.

«Наша дискуссия в контактной группе была сосредоточена на том, чтобы помочь украинцам выдержать долгую борьбу: как мы можем лучше вооружить и обучить их, чтобы они могли продолжать защищать свою страну и изнурять российскую военную машину», — цитирует Милли пресс-служба Пентагона.

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