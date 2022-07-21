Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Румынская Церковь передала 2 тонны гумпомощи для нуждающихся Ровенской епархии УПЦ

Румынская Церковь передала 2 тонны гумпомощи для нуждающихся Ровенской епархии УПЦ

Александра Кудрявцева
21.07.22 16:05
134
Румынская Церковь передала 2 тонны гумпомощи для нуждающихся Ровенской епархии УПЦ

Главное: Верующие Румынской Православной Церкви собрали две тонны продуктов для прихожан Ровенской епархии УПЦ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылку на rivne.church.ua, груз доставили волонтеры Ровенской епархии.

«Румынская Православная Церковь помогает сегодня всей Украине, собирая и доставляя разнообразную помощь», — рассказал протоиерей Виктор Земляной, секретарь Ровенской епархии. Он добавил, что продукты будут расфасованы и розданы малообеспеченным семьям и вынужденным переселенцам.

Ранее прихожане Свято-Троицкого храма в румынском городе Брашов организовали доставку гуманитарного груза в центр «Благовесть» при храме Георгия Победоносца в Сторожинец на Буковине.

В Украину доставили электрогенераторы, медицинское и санитарно-техническое оборудование, лекарства, мебель, средства гигиены, подгузники, матрасы, продукты питания и одежду. Все это предназначено для переселенцев, проживающих в гуманитарном центре «Благовесть», который основал и координирует благочинный Сторожинецкого округа протоиерей Василий Ковальчук, и для медицинского центра, построенного и оборудованного Церковью.

В тему: В Виннице УПЦ передала помощь военным ВСУ и беженцам.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

19.07.22 19:39

Приключения «Шермана» в Африке

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Коррупционный Альянс Дмитрия Фирташа с НБУ: Как замглавы Нацбанка Ярослав Матузка «крышует» разворовывание госсредств
19.07.22 17:06

Коррупционный Альянс Дмитрия Фирташа с НБУ: Как замглавы Нацбанка Ярослав Матузка «крышует» разворовывание госсредств

Автор: smartoom

Выбор редакции
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
21.07.22 17:02

Лукашенко придумал новую причину войны в Украине
21.07.22 16:53

НБУ поднял официальный курс до 36,56 гривен за доллар
21.07.22 16:16

Британия передаст Украине крупную партию вооружения
21.07.22 15:50

Украинцев предупредили о возможной угрозе со стороны Беларуси
21.07.22 15:37

На Виннитчине, Франковщине, Полтавщине и Одесчине священники УПЦ отпели погибших защитников Украины
21.07.22 15:35

В Пентагоне дали прогноз по продолжительности войны в Украине
21.07.22 15:24

Священник УПЦ объяснил, как научиться молиться
21.07.22 15:22

Инфляция в Украине превысит 30%
21.07.22 14:58

Круг союзников Украины расширяется, — Пентагон
21.07.22 14:41

В «ЛНР» решили запретить Google
21.07.22 16:53

НБУ поднял официальный курс до 36,56 гривен за доллар
21.07.22 15:35

В Пентагоне дали прогноз по продолжительности войны в Украине
21.07.22 15:22

Инфляция в Украине превысит 30%
21.07.22 13:59

В НАТО оценили вероятность ядерного удара по Украине
21.07.22 12:15

Украине поставят более 20 РСЗО HIMARS
21.07.22 11:22

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 38 850 солдат
20.07.22 14:51

Бойцы ВСУ обратились к беларусским военным
20.07.22 14:36

В Кремле признались, что хотят захватит не только восток Украины
20.07.22 13:43

В СНБО анонсировали громкие новости из-за работы контрразведки
20.07.22 12:20

Украине поставят еще больше HIMARS
15.07.22 02:12

Ирландская долгожительница поведала неожиданные секреты своего крепкого здоровья
20.07.22 09:59

Путин сделал несколько резонансных заявлений по Украине
17.07.22 18:15

Епископ УПЦ объяснил, почему важно всегда говорить правду
20.07.22 12:06

Брэд Питт шокировал фанатов своим внешним видом
18.07.22 17:50

В Одессе освятили храм УПЦ
18.07.22 15:56

Число заражений коронавирусом в Украине стремительно растет
15.07.22 10:13

Стало известно, почему у людей появляется тяга к курению
15.07.22 17:07

В Минобороны пообещали не бить из HIMARS по территории России
15.07.22 09:16

Диетолог рассказал, какие продукты стоит есть на завтрак, а какие – нет
19.07.22 09:37

Умерла легендарная украинская телеведущая
Фото и Видео
Неизвестный ранее вид морской лилии назвали в честь Зеленского
Неизвестный ранее вид морской лилии назвали в честь Зеленского
Неизвестный ранее вид морской лилии назвали в честь Зеленского
Неизвестный ранее вид морской лилии назвали в честь Зеленского
Душераздирающее видео плачущей козы «взорвало» социальные сети
Душераздирающее видео плачущей козы «взорвало» социальные сети
Россияне обстреляли на Николаевщине иностранных журналистов
Россияне обстреляли на Николаевщине иностранных журналистов
Джонсон весело попрощался с парламентариями, вспомнив Украину
Джонсон весело попрощался с парламентариями, вспомнив Украину
Появилось видео эпичных пожаров вокруг Лондона
Появилось видео эпичных пожаров вокруг Лондона
С острова Змеиный… эвакуировали кота
С острова Змеиный… эвакуировали кота
В лесу под Киевом на мине подорвалась женщина
В лесу под Киевом на мине подорвалась женщина
Российские войска снова обстреляли Славянск
Российские войска снова обстреляли Славянск
Россияне ударили по центру Краматорска авиационными ракетами
Россияне ударили по центру Краматорска авиационными ракетами
iPhone спас жизнь украинскому солдату
iPhone спас жизнь украинскому солдату
fraza.com
Новости блогосферы
16.07.22 09:10

Что происходит с инфляцией в Украине, ЕС и США, и чем это аукнется?
30.06.22 15:51

Остров Змеиный vs Калининград
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.