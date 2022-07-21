Румынская Церковь передала 2 тонны гумпомощи для нуждающихся Ровенской епархии УПЦ

Главное: Верующие Румынской Православной Церкви собрали две тонны продуктов для прихожан Ровенской епархии УПЦ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылку на rivne.church.ua, груз доставили волонтеры Ровенской епархии.

«Румынская Православная Церковь помогает сегодня всей Украине, собирая и доставляя разнообразную помощь», — рассказал протоиерей Виктор Земляной, секретарь Ровенской епархии. Он добавил, что продукты будут расфасованы и розданы малообеспеченным семьям и вынужденным переселенцам.

Ранее прихожане Свято-Троицкого храма в румынском городе Брашов организовали доставку гуманитарного груза в центр «Благовесть» при храме Георгия Победоносца в Сторожинец на Буковине.

В Украину доставили электрогенераторы, медицинское и санитарно-техническое оборудование, лекарства, мебель, средства гигиены, подгузники, матрасы, продукты питания и одежду. Все это предназначено для переселенцев, проживающих в гуманитарном центре «Благовесть», который основал и координирует благочинный Сторожинецкого округа протоиерей Василий Ковальчук, и для медицинского центра, построенного и оборудованного Церковью.

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