На Виннитчине, Франковщине, Полтавщине и Одесчине священники УПЦ отпели погибших защитников Украины

Главное: Священники Украинской Православной Церкви отпели пятерых погибших Защитников Украины.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в Виннице 18 июля настоятель храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова протоиерей Василий Сонин и клирик храма протоиерей Виталий Белявский совершили чин похорон новопреставленного воина Виталия.
«23-летний Виталий погиб в бою от жестоких ножевых ранений 14 июля, защищая нашу страну от врага на Николаевском направлении», — говорится в сообщении пресс-службы Винницкой епархии.
После заупокойного богослужения священники передали родителям и родным погибшего воина соболезнования и слова поддержки от митрополита Варсонофия и духовенства Винницкой епархии, а также поблагодарили родителей за воспитание сына-героя.
Также в Винницкой епархии, в Литинском благочинии, отпели погибшего Защитника Украины Александра Филоненко.
Погиб воин Александр от осколочных ранений в бою за Бахмут.
Митрополит Варсонофий и духовенство Винницкой епархии выражают искренние соболезнования родным и близким павшего воина.
На Франковщине 19 июля в селе Вышкив совершили чин заочного отпевания погибшего воина ВСУ Игоря Китраля.
Духовенство и миряне Ивано-Франковской епархии выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя и просят всех молиться о упокоении его души.
В Миргороде священники Полтавской епархии пели погибшего Защитника Украины Романа Барабаша.
Погибшему было 43 года. У него остались жена, сын и мать.
В Одесской области 20 июля в Димитровском храме села Желтый Яр отпели сына настоятеля храма — воина Богдана Каплуна.
Чин захоронения погибшего военного совершил благотворительный Татарбунарский округ протоиерей Николай Павлов в сослужении духовенства благочиния.
Одесская епархия выражает искренние соболезнования отцу погибшего Героя протоиерею Анатолию Каплуну, его семье и близким.
Вечная память погибшим Героям!
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