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Новости > На Виннитчине, Франковщине, Полтавщине и Одесчине священники УПЦ отпели погибших защитников Украины

На Виннитчине, Франковщине, Полтавщине и Одесчине священники УПЦ отпели погибших защитников Украины

Александра Кудрявцева
21.07.22 15:37
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На Виннитчине, Франковщине, Полтавщине и Одесчине священники УПЦ отпели погибших защитников Украины

Главное: Священники Украинской Православной Церкви отпели пятерых погибших Защитников Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в Виннице 18 июля настоятель храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова протоиерей Василий Сонин и клирик храма протоиерей Виталий Белявский совершили чин похорон новопреставленного воина Виталия.

«23-летний Виталий погиб в бою от жестоких ножевых ранений 14 июля, защищая нашу страну от врага на Николаевском направлении», — говорится в сообщении пресс-службы Винницкой епархии.

После заупокойного богослужения священники передали родителям и родным погибшего воина соболезнования и слова поддержки от митрополита Варсонофия и духовенства Винницкой епархии, а также поблагодарили родителей за воспитание сына-героя.

Также в Винницкой епархии, в Литинском благочинии, отпели погибшего Защитника Украины Александра Филоненко.

Погиб воин Александр от осколочных ранений в бою за Бахмут.

Митрополит Варсонофий и духовенство Винницкой епархии выражают искренние соболезнования родным и близким павшего воина.

На Франковщине 19 июля в селе Вышкив совершили чин заочного отпевания погибшего воина ВСУ Игоря Китраля.

Духовенство и миряне Ивано-Франковской епархии выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя и просят всех молиться о упокоении его души.

В Миргороде священники Полтавской епархии пели погибшего Защитника Украины Романа Барабаша.

Погибшему было 43 года. У него остались жена, сын и мать.

В Одесской области 20 июля в Димитровском храме села Желтый Яр отпели сына настоятеля храма — воина Богдана Каплуна.

Чин захоронения погибшего военного совершил благотворительный Татарбунарский округ протоиерей Николай Павлов в сослужении духовенства благочиния.

Одесская епархия выражает искренние соболезнования отцу погибшего Героя протоиерею Анатолию Каплуну, его семье и близким.

Вечная память погибшим Героям!

В тему: Священник УПЦ объяснил, как научиться молиться.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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