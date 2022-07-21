Пользоваться банковскими картами за границей украинцы теперь будут по-новому

Главное: Правила пользования банковскими картами за границей для украинцев изменены. Новшества касаются снятия денег и переводов.

Детали: С четверга, 21 июля, НБУ меняет правила пользования банковскими картами за границей. Стало известно, что обновилось.

Финансовый регулятор говорит, что украинцы, как и раньше, смогут снимать с гривневых платежных карточек за рубежом 50 тысяч гривен в эквиваленте в месяц.

При этом лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за рубежом изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тысяч гривен в эквиваленте на семь календарных дней.

Также, как информируется, был уменьшен ежемесячный лимит на P2P переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тысяч до 30 тысяч гривен в эквиваленте.

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