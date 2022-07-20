Священник УПЦ рассказал, как каждый верующий может приблизить мир в Украине

Главное: Если сейчас хочешь помочь своей Родине — начни молиться.

«Каждый раз, когда читаем утренние и вечерние молитвы, когда читаем Псалтирь, Евангелие, мы обновляем в себе образ Божий, а в мире — присутствие Божие. И это великое миротворчество, которое делает в своей жизни каждый христианин», — сказал отец Димитрий.

Священник отметил, что если сейчас хочешь помочь ближнему, помочь своей Родине — начни молиться.

«Кто не исповедовался и не причащался — исповедуйся и причастись. Кто читал одну в день кафизму — начни читать две. Начни читать Евангелие, если не читаешь его. Потому что будущее мира определяет правда Божия», — посоветовал отец Димитрий.

Он призвал всех проводить каждый день своей жизни с полной самоотдачей в служении Богу и ближнему, путём Богопознания, самопознания.

«И тогда благословение Божие будет на нас, будем жить и в законе, и в благодати. И Царство Небесное будет предначинаться уже здесь, на земле», — заключил протоиерей Димитрий Болгарский.