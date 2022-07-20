Священник УПЦ рассказал, как каждый верующий может приблизить мир в Украине

Бойцы ВСУ обратились к беларусским военным
В Кремле признались, что хотят захватит не только восток Украины
В СНБО анонсировали громкие новости из-за работы контрразведки
Украине поставят еще больше HIMARS
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 38 750 солдат
Российские войска снова обстреляли Славянск
Россия пригрозила Украине «более жесткими» условиями переговоров, если они возобновятся
Николаев на несколько дней будет закрыт. Названа причина
Украина готовится уничтожить ЧФ РФ и вернуть Крым, — Минобороны
Россияне ударили по центру Краматорска авиационными ракетами