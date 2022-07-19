Предстоятель УПЦ встретился с Послом США в Украине

Российские войска снова обстреляли Славянск
Россия пригрозила Украине «более жесткими» условиями переговоров, если они возобновятся
Николаев на несколько дней будет закрыт. Названа причина
Украина готовится уничтожить ЧФ РФ и вернуть Крым, — Минобороны
Россияне ударили по центру Краматорска авиационными ракетами
Вслед за Бакановым Рада уволила и Венедиктову
Рада уволила Баканова. Зеленский провел в СБУ кадровые перестановки
Студенты могут сесть за парты уже через месяц
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 38 550 солдат
Число заражений коронавирусом в Украине стремительно растет