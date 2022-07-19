Мэр Мариуполя рассказал, сколько в городе действует фильтрационных центров и зачем они нужны

Главное: Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщает, что в городе действуют разу четыре фильтрационных центра, а в одном из них сейчас содержат почти две тысячи мужчин. Мэр уверен, что это связано с предстоящей мобилизацией.

Детали: Во временно оккупированном Мариуполе и в окрестностях города действуют четыре фильтрационных центра, оккупанты содержат там уже более 10 тысяч человек. Об этом мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил на брифинге.

«Фильтрационные центры есть и в городе Мариуполь, и за пределами города, их четыре работало все это время. И в них, к сожалению, в плену более 10 тысяч местного населения», — сказал мэр.

По словам Бойченко, в плену находятся многие госслужащие и муниципальные работники. В фильтрационных центрах мариупольцы не получают медицинской помощи.

Бойченко сообщает, что в одном из центров сейчас содержат почти две тысячи мужчин. По его мнению, это связано с предстоящей мобилизацией.

«Мы понимаем, зачем они это делают. Они объявили, что где-то в сентябре будут раздавать эти бумажки, которые называются паспортами РФ. И это сразу билет на фронт», — уверен мэр города.

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