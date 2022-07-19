Главное: Ирине Венедиктовой готовят новую должность на дипломатическом фронте. Ее назначение ожидается через несколько дней.

Детали: Бывшего генерального прокурора Ирину Венедиктову собираются назначить на новую должность на дипломатическом фронте. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телемарафона.

«Ждем через несколько дней или через неделю ее новое назначение на дипломатическомй фронте», — сказал он.

В тему: ВРУ проголосовала за увольнение генпрокурора Ирины Венедиктовой.