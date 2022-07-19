ВОЗ трубит о новой волне коронавируса в Европе

Главное: По данным ВОЗ, в Европе за последние 6 недель наблюдается утроение новых случаев COVID-19. Страны должны оперативно принять меры, касающиеся вакцинации и ношения масок.

Детали: В Европе началась новая волна коронавируса, вызванная вариантами штамма «Омикрон». Об этом заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«В это время в прошлом году ЕБР ВОЗ говорило о новой волне COVID-19, которая охватила весь регион, вызванный вариантом „Дельта“ на фоне отмены ограничений и усиления социальных контактов. Теперь вполне понятно, что мы находимся в ситуации, аналогичной прошлому лету», — заявил Клюге.

Он пояснил, только волна COVID-19, продолжающаяся на этот раз, распространяется вариантом «Омикрон», в частности BA.2 и BA.5, при этом каждая доминирующая линия демонстрирует явные преимущества передачи по сравнению с ранее циркулирующими вирусами.

«С ростом числа случаев заболевания мы также наблюдаем рост госпитализаций, которые будут увеличиваться по мере открытия школ, людей, которые возвращаются из отпусков, а значит, социальные контакты все будут учащаться», — отметил Клюге.

Глава Европейского бюро ВОЗ подчеркнул, этот прогноз является огромной проблемой для медицинских работников в стране за страной, которые уже находятся под огромным давлением от борьбы с неустанными кризисами с 2020 года.

По данным ВОЗ, в Европе за последние 6 недель наблюдается утроение новых случаев COVID-19 при этом на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 миллионов новых случаев, что составляет почти половину всех новых случаев заболевания во всем мире.

В то время как уровень госпитализации из-за COVID-19 удвоился за тот же период, госпитализаций в отделения интенсивной терапии до сих пор оставался относительно низким.

Однако, поскольку уровень инфицирования в группах людей пожилого возраста продолжает расти, в Европе по-прежнему каждую неделю от COVID-19 умирает около 3000 человек.

На фоне чего Европейское региональное бюро ВОЗ опубликовало осенне-зимнюю стратегию борьбы с COVID-19 и другими респираторными вирусами.

Стратегия, в частности, предусматривает увеличение охвата населения вакцинацией, «стимулирование ношение масок в помещениях и общественном транспорте», усиление вентиляции закрытых помещений.

В тему: Число заражений коронавирусом в Украине стремительно растет.