Новый iPhone будет очень необычным

Главное: Apple готовится к кардинальным изменениям. iPhone будет без слота под SIM-карты.

Детали: Как пишет инсайдер 9to5Mac, компания Apple готова пойти на революционные изменения своего культового продукта. Ожидается, что в новом поколении iPhone может появиться модель без слота под SIM-карты.

Как информируется, технология eSIM стала популярной в Европе и Азии, где потребители переключаются между предоплаченными планами, чтобы получить лучший из доступных тарифов.

Так, аналитик компании GlobalData Эмма Мор-Макклун говорит, что в Apple намерена создать iPhone 14 без физической SIM, став первым в мире смартфоном, где слота под карточку нет.

Презентация новых «трубок» ожидается уже этой осенью.

Эксперты говорят, что в линейку войдут четыре модели, а главные изменения ждут Pro-версии, которым достанется новая камера, измененный экранный вырез и производительная платформа.

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