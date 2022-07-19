Россия пригрозила Украине «более жесткими» условиями переговоров, если они возобновятся

Главное: Киеву якобы стоит готовиться к «жестким» ультиматумам, если он все же возобновит переговоры со страной-агрессором. Подобное заявление сделали в российской делегации.

Детали: Россия выдвинет якобы более «жесткие» условия в том случае, если переговоры с Украиной все же возобновятся. Об этом заявил член российской делегации на переговорах Леонид Слуцкий, сообщает российское провластное информагентство ТАСС.

По его словам, они будут касаться, в том числе, и времени исполнения требований.

«Сегодня условия с нашей стороны будут более жесткими и по демилитаризации, и по денацификации, более жесткие по сути и по времени их исполнения. Подчеркиваю, что это в том случае, если переговорный процесс возобновится», — уверяет делегат.

В тему: Украина готовится уничтожить ЧФ РФ и вернуть Крым.