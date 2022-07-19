Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит УПЦ считает, что кто расшатывает Церковь, тот создает внутренний фронт

Митрополит УПЦ считает, что кто расшатывает Церковь, тот создает внутренний фронт

Александра Кудрявцева
19.07.22 15:00
134
Митрополит УПЦ считает, что кто расшатывает Церковь, тот создает внутренний фронт
Главное: Желающие в военное время раскачать ситуацию вокруг церковного вопроса создают еще один внутренний фронт.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим в интервью, опубликованном на Фейсбуке-странице епархии.
 
«С первого дня войны Блаженнейший Онуфрий выразил свою четкую позицию и позицию нашей Церкви: Церковь со своим украинским народом, с украинским воинством», — сказал митрополит Никодим.
 
Владыка отметил, что в постановлении Собора УПЦ есть пункт о том, что Собор обращается к властям Украины и властям РФ с призывом продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое могло бы остановить кровопролитие.
 
«Мы выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине. И не может быть тех апелляций, когда кто-то говорил, что мы — Московский Патриархат или „московские попы“», — сказал иерарх УПЦ.
 
В Житомирской епархии УПЦ уже на второй день войны закупили для терробороны лекарства и другую помощь на сумму 25 тысяч гривен.
 
«Если еще говорить о помощи нашей епархии фронту, то за 4 месяца мы передали 3 автомобиля, более 30 тонн гуманитарной помощи, наши монастыри ежедневно принимают беженцев», — подчеркнул архиерей.
 
«Не надо заниматься „патриотизмом“ в кавычках и накручивать церковные вопросы. Сегодня это не на пользу. Президент Владимир Зеленский уже говорил, что те, кто накручивает религиозное противостояние, — накручивает внутренний фронт», — считает управляющий Житомирской епархией митрополит Никодим.
 
В тему: Житомирский митрополит рассказал о позиции УПЦ и ее Предстоятеля после начала войны.
 

Тэги: УПЦ

Комментарии

Статьи

18.07.22 15:33

Мобилизация или охота?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Антибиотики в Украине теперь по рецепту
17.07.22 14:29

Антибиотики в Украине теперь по рецепту

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.07.22 16:42

Мэр Мариуполя рассказал, сколько в городе действует фильтрационных центров и зачем они нужны
19.07.22 16:22

Венедиктовой готовят новую должность
19.07.22 15:54

Российские войска снова обстреляли Славянск
19.07.22 15:34

Украинцы продолжают массово возвращаться домой из Польши
19.07.22 15:32

ВОЗ трубит о новой волне коронавируса в Европе
19.07.22 15:30

Священник УПЦ объяснил смысл заповеди «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут»
19.07.22 15:22

Новый iPhone будет очень необычным
19.07.22 14:59

Россия пригрозила Украине «более жесткими» условиями переговоров, если они возобновятся
19.07.22 14:55

Николаев на несколько дней будет закрыт. Названа причина
19.07.22 14:45

На Кировоградщине ПЦУ готовит захват храма УПЦ
19.07.22 15:54

Российские войска снова обстреляли Славянск
19.07.22 14:59

Россия пригрозила Украине «более жесткими» условиями переговоров, если они возобновятся
19.07.22 14:55

Николаев на несколько дней будет закрыт. Названа причина
19.07.22 14:41

Украина готовится уничтожить ЧФ РФ и вернуть Крым, — Минобороны
19.07.22 13:59

Россияне ударили по центру Краматорска авиационными ракетами
19.07.22 13:46

Вслед за Бакановым Рада уволила и Венедиктову
19.07.22 12:49

Рада уволила Баканова. Зеленский провел в СБУ кадровые перестановки
19.07.22 12:41

Студенты могут сесть за парты уже через месяц
19.07.22 09:31

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 38 550 солдат
18.07.22 15:56

Число заражений коронавирусом в Украине стремительно растет
15.07.22 02:12

Ирландская долгожительница поведала неожиданные секреты своего крепкого здоровья
14.07.22 16:36

Война в Украине подходит к новому этапу, — CNN
14.07.22 12:35

Стали известны последствия ракетного удара по центру Винницы
14.07.22 02:28

Охранник Байдена устроил дебош в Израиле
14.07.22 17:21

ЕС может снять «ошибочные» санкции с России
17.07.22 18:15

Епископ УПЦ объяснил, почему важно всегда говорить правду
13.07.22 14:59

Россия нанесла ракетный удар по Запорожью
14.07.22 14:35

ВСУ освободили 44 населенных пункта в Херсонской области
15.07.22 10:13

Стало известно, почему у людей появляется тяга к курению
15.07.22 17:07

В Минобороны пообещали не бить из HIMARS по территории России
Фото и Видео
Российские войска снова обстреляли Славянск
Российские войска снова обстреляли Славянск
Российские войска снова обстреляли Славянск
Российские войска снова обстреляли Славянск
Россияне ударили по центру Краматорска авиационными ракетами
Россияне ударили по центру Краматорска авиационными ракетами
iPhone спас жизнь украинскому солдату
iPhone спас жизнь украинскому солдату
Российские войска во время вторжения в Украину пользовались картами прошлого века
Российские войска во время вторжения в Украину пользовались картами прошлого века
В Лас-Вегасе столкнулись два самолета – погибли люди
В Лас-Вегасе столкнулись два самолета – погибли люди
Появилось видео эпичных лесных пожаров, охвативших Испанию
Появилось видео эпичных лесных пожаров, охвативших Испанию
Экс-глава крымского СБУ Олег Кулинич задержан за госизмену
Экс-глава крымского СБУ Олег Кулинич задержан за госизмену
В Греции разбился украинский самолет Ан-12 с военным грузом
В Греции разбился украинский самолет Ан-12 с военным грузом
Часы Гитлера продали в США за гигантские деньги
Часы Гитлера продали в США за гигантские деньги
Число жертв ракетного удара по Виннице выросло
Число жертв ракетного удара по Виннице выросло
fraza.com
Новости блогосферы
16.07.22 09:10

Что происходит с инфляцией в Украине, ЕС и США, и чем это аукнется?
30.06.22 15:51

Остров Змеиный vs Калининград
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.