Митрополит УПЦ считает, что кто расшатывает Церковь, тот создает внутренний фронт

Главное: Желающие в военное время раскачать ситуацию вокруг церковного вопроса создают еще один внутренний фронт.

«С первого дня войны Блаженнейший Онуфрий выразил свою четкую позицию и позицию нашей Церкви: Церковь со своим украинским народом, с украинским воинством», — сказал митрополит Никодим.

Владыка отметил, что в постановлении Собора УПЦ есть пункт о том, что Собор обращается к властям Украины и властям РФ с призывом продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое могло бы остановить кровопролитие.

«Мы выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине. И не может быть тех апелляций, когда кто-то говорил, что мы — Московский Патриархат или „московские попы“», — сказал иерарх УПЦ

В Житомирской епархии УПЦ уже на второй день войны закупили для терробороны лекарства и другую помощь на сумму 25 тысяч гривен.

«Если еще говорить о помощи нашей епархии фронту, то за 4 месяца мы передали 3 автомобиля, более 30 тонн гуманитарной помощи, наши монастыри ежедневно принимают беженцев», — подчеркнул архиерей.

«Не надо заниматься „патриотизмом“ в кавычках и накручивать церковные вопросы. Сегодня это не на пользу. Президент Владимир Зеленский уже говорил, что те, кто накручивает религиозное противостояние, — накручивает внутренний фронт», — считает управляющий Житомирской епархией митрополит Никодим.