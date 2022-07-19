Николаев на несколько дней будет закрыт. Названа причина

Главное: Виталий Ким предупредил, что Николаев могут на несколько дней закрыть для того, чтобы вычислить корректировщиков огня. Также в области планируются изменения относительно комендантского часа.

Детали: Николаев могут закрыть на несколько дней для проведения операции по выявлению коллаборантов в городе. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире на Youtube-канале Ходорковский LIVE.

«Есть те, кто здесь давно, с какой-то идеей. Есть люди, которые отчаялись или не думают о последствиях, или решили заработать. Это единичные случаи, но каждый такой случай влечет за собой потенциальные жертвы, когда начинают следить за местами расположения военных, ПВО или чего-либо. Мы хотим это пресечь на корню. У нас еще планируются мероприятия по комендантскому часу, отработке. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем тех нехороших людей», — заявил он.

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