На Кировоградщине ПЦУ готовит захват храма УПЦ

Главное: На Кировоградщине верующие Успенского храма Украинской Православной Церкви предупредили чиновников Кировоградской ОВА о готовящемся захвате храма.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox-kr.org.ua, 13 июля в селе Коробчино Новомиргородского благочиния состоялась встреча религиозной общины УПЦ с представителями Кировоградской областной военной администрации.

Общине поступила информация, что местные сторонники ПЦУ зарегистрировали религиозную общину и претендуют на Успенский храм, принадлежащий УПЦ

23 мая верующие УПЦ провели собрание, на котором подтвердили свою верность Церкви. По их словам, сторонники ПЦУ религиозной общиной не являются, однако зарегистрировали общину ПЦУ на следующий день после собрания верующих УПЦ — 24 мая. Прихожане Успенского храма несколько раз подчеркнули, что община ПЦУ не религиозная, а территориальная, и, по словам одной из прихожанок УПЦ , «эти люди раньше в храм не ходили, не ходят сейчас и не будут ходить потом, они и молитв не знают».

Представители ОВА пообещали не вмешиваться в религиозную жизнь села, но заявили, что должны учесть мнение сторонников ПЦУ , которых, по словам чиновников, около 500 человек, тогда как в общине Успенского храма зарегистрировано 37 человек.

«В селе Аджамка так же сделали, а люди ходят там в храм, молятся? Нет, в Аджамке просто людей лишили храма, и он стоит закрытый», — напомнили чиновникам прихожане Успенского храма.

Как сообщалось ранее, в селе Аджамка местная администрация опечатала Покровский храм УПЦ по требованию сторонников ПЦУ , и теперь верующие УПЦ молятся перед закрытыми дверями на прихрамовой территории.